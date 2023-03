Mutter und Tochter festgehalten : Polizei sucht nach Überfall in Oberpleis nach verdächtigem Auto

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in Oberpleis nach den Tätern. Foto: Ulrich Felsmann

Update Königswinter-Oberpleis Mutter und Tochter wurden während eines Einbruchs in Königswinter-Oberpleis am Donnerstagabend von mehreren unbekannten Tätern festgehalten. Die Polizei suchte mit Hunden und einem Hubschrauber nach den Unbekannten.



Von Claudia Sülzen und Sarah Remsky

Nach einem Einbruch in Königswinter-Oberpleis am Donnerstagabend sind mehrere unbekannte Täter weiterhin auf der Flucht. Das teilte die Polizei Bonn am Freitag mit. Die Kriminalpolizei geht derzeit von vier Tätern vor Ort aus.

In der Zeit zwischen 20 und 20.45 Uhr am Donnerstagabend brachen sie demnach durch das gewaltsame Aufhebeln eines Kellerfensters in ein Einfamilienhaus an der Siegburger Straße ein. Zwei Bewohnerinnen bemerkten laut der Polizei die Geräusche im Haus und entdeckten die Unbekannten.

Die 46-jährige Mutter und ihre elfjährige Tochter wurden daraufhin aufgefordert, sich hinzusetzen. Für die Dauer des Einbruchs blieb einer der Täter in ihrer unmittelbaren Nähe. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte einer der Männer eine der Geschädigten mit einer Art Brechstange bedroht.

Die Einbrecher entwendeten nach Polizeiangaben neben Schmuck und zwei hochwertigen Uhren auch Bargeld in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang. Mit ihrer Beute flüchteten sie schließlich aus dem Haus in unbekannte Richtung. Mutter und Tochter blieben unverletzt. Sie brachten sich im Anschluss bei Nachbarn in Sicherheit und alarmierten die Polizei. Die beiden wurden noch am Abend durch einen Notfallseelsorger betreut.

Die Polizei war nach der Tat mit einem Polizeihubschrauber und Suchhunden im Einsatz. Das führte bislang jedoch nicht zur Festnahme der vier beobachteten Tatverdächtigen.

Erste Hinweise auf die mutmaßlich vier Täter

Ein Zeuge beobachtete der Polizei zufolge gegen 18.20 Uhr an der Siegburger Straße einen weißer oder silberfarbenen Mercedes Kombi älteren Baujahres, der unweit des späteren Tatortes an der Straße abgestellt war. Der Aussage zufolge war das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt mit vier Personen besetzt. Da ein Tatzusammenhang nach Worten von Polizeisprecher Robert Scholten derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, werden Zeugen, die Hinweise zur genannten Beobachtung oder möglicherweise auch zum Fahrzeug selbst machen können, gebeten, sich zu melden.

Laut Polizei waren die mutmaßlich vier Täter alle männlich und sprachen Arabisch sowie Englisch. Sie sollen schwarz oder dunkel gekleidet gewesen sein und Sturmhauben sowie schwarze Basecaps getragen haben, sodass ihre Gesichter nicht zu erkennen waren.

Außerdem sollen sie blaue Handschuhe mit weißer Handinnenseite getragen haben, auf denen außen ein in weißer Schrift geschriebener Firmenname stand. Die Person, die die Hausbewohner mit einer Brechstange gedroht hatte, soll etwa 1,80 Meter groß sein und eine kräftige Statur haben.

Die Polizei Bonn bittet Zeugen, die Beobachtungen in möglichem Zusammenhang zu der Tat in Oberpleis gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit der Kriminalpolizei Bonn in Verbindung zu setzen.

(ga)