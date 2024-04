Caritas sucht Zeugen Verdacht auf sexuellen Missbrauch an Internat in Königswinter

Oberpleis · In den 1970er Jahren soll es in einem Förderschulinternat der Caritas in Königswinter-Oberpleis zu mindestens einem Fall sexualisierter Gewalt gekommen sein. Der Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln sucht Betroffene und Zeitzeugen.

17.04.2024 , 10:27 Uhr

In diesem Haus, der früheren Burg Niederbach, war bis 1973 das Förderschulinternat der Caritas untergebracht, in dem es in den 70er Jahren mindestens einen Missbrauchsfall gegeben haben soll. Foto: Frank Homann





Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge