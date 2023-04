L143 zwischen Königswinter und Hennef Schwangere Frau bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Die 34-Jährige befuhr demnach gegen 6.10 Uhr die Pleistalstraße aus Richtung Königswinter-Uthweiler in Richtung Hennef-Dambroich. Etwa in Höhe der Einmündung Im Mühlenstück kam sie aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem 24-jährigen Smart-Fahrer, der in entgegengesetzte Richtung unterwegs war.