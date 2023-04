Kolumne Schauffgepasst Café Europa Königswinter oder Tod durch Unterlassen

Es gibt Städte, die haben Krimi-Touren, Street-Art-Touren: Königswinter könnte eine Tour des Verfalls anbieten, statt eines Walk of Fame einen Walk of die schlimmsten Immobilien(besitzer). Ich möchte aber nicht all jene Häuser unerwähnt lassen, die von den Eigentümern mit Liebe restauriert und renoviert wurden. Da böte sich auch eine Schwarz-Weiß-Führung an: gutes Beispiel, schlechtes Beispiel.