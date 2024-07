Offene Gartenpforte in Königswinter und Asbach Hereinspaziert in unser grünes Paradies!

Am Sonntag, 14. Juli, laden zwischen 14 und 19 Uhr „Rico & Dat“ in ihren Wohlfühlgarten in Oberdollendorf (Bachstraße 62). Die Besucher erwartet laut der Beschreibung eine Kombination aus Nutzgarten und Wohlfühlgarten mit Gewächshäusern und Grillplatz und speziellen Pflanzen wie einem Szechuan-Pfeffer-Strauch. Ebenfalls am Sonntag gewährt Thomas Fassbender in Königswinter-Quirrenbach (Neuenhofer Straße 37) von 11 bis 17 Uhr Eintritt in seinen asiatisch angehauchten Garten, in dem neben vielen anderen Pflanzen und Sträuchern auch Bambus wächst. Besucher können „eintauchen in eine andere Welt, einen etwas anderen Garten“, wird in der Beschreibung versprochen. Einblick in den Garten gibt Fassbender auch in seinem Instagram-Kanal @Bamboogarden1968.