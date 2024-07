Automobile Wanderfahrt durch die Region Wo am Wochenende viele Old - und Youngtimer zu sehen sind

Königswinter · Am kommenden Wochenende kommen Autofans in Königswinter und auch in der Region bei der ADAC Rheinlandfahrt auf ihre Kosten. 20 Old - und Youngtimer starten am Marktplatz. Interessierte haben verschiedene Optionen, die Wagen zu bestaunen und mit den Besitzern ins Gespräch zu kommen.

17.07.2024 , 18:22 Uhr

Einige Oldtimer-Liebhaber haben ihre Autos bei der letzten Rheinlandfahrt nebeneinander geparkt. Foto: Jürgen Cüpper

Von Maike Velden