Um Platz zu verschönern Zwei Königswinterinnen greifen für Lord Byron zur Pflanzkelle

„Wir haben gedacht, wir machen erst einmal etwas und schauen dann weiter“, sagt Manuela Roßbach. Der Hintergedanke: Womöglich lässt sich ja der ein oder andere auch vom Aktivismus der Frauen anstecken und pflanzt einfach selbst etwas Buntes. Oleander, Fetthenne, Purpurglöckchen haben die Frauen in den vergangenen zwei Wochen gesetzt. Der schon seit Langem nicht mehr funktionierende Brunnen hat sich mithilfe des Bauhofes der Stadt, der die nötige Erde dafür angeliefert und in das Brunnenrund geschüttet hat, in ein kleines Kräuterbeet verwandelt. Außerdem habe man auch versucht die verdreckte, angelaufene Bronzetafel etwas zu säubern, was allerdings nur von mäßigem Erfolg gekrönt gewesen sei.