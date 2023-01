Streit in Königswinter : Pizzaofen im Café Bonjour kann vorerst weiterlaufen

Rheinallee in Königswinter : Pizzaofen im Café Bonjour sorgt für Streit Die Wohnungseigentümer in der Rheinallee in Königswinter gehen gegen das Café Bonjour im Erdgeschoss des Hauses vor. Die Bewohner beschweren sich über Geruchsbelästigung durch den Pizzaofen und fordern die Stilllegung. Ein Versuch, das Problem zu lösen, sorgt für weiteren Ärger.