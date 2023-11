Fotofahndung 79-jährige Frau in Königswinter vermisst

Die Polizei Bonn sucht derzeit nach einer vermissten Frau in Königswinter. Die 79 Jahre alte Young Nam L. sei am Donnerstagmittag in Oberpleis zu einem Spaziergang aufgebrochen, teilte die Polizei mit. Die 79-Jährige sei zu Besuch in Deutschland und nicht zu der Wohnung ihrer Tochter zurückgekehrt.