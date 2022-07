Frau wird vermisst : Polizei sucht weiter nach Seniorin aus Königswinter

Update Königswinter-Oberdollendorf Die Polizei sucht seit Montagabend in Königswinter nach einer 84-jährigen Frau. Auch am Mittwoch fehlt von der Frau noch jede Spur. Die Suche läuft weiter.

Seit Montagabend sucht die Polizei bisher erfolglos nach der 84-jährigen Margot K. aus dem Altenheim Kloster Heisterbach in Königswinter-Oberdollendorf. Auch am Mittwoch geht die Suche nach der Seniorin weiter. „Wir haben die Frau bislang nicht gefunden und haben die Suche noch einmal intensiviert“, so ein Sprecher der Bonner Polizei. So seien aktuell wieder Suchhunde im Einsatz.