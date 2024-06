Filiale in Altstadt von Königswinter Pöbelnde Kunden zwingen Postservice zum Aufgeben

Die Postfiliale in der Königswinterer Altstadt macht dicht. Der Grund dafür ist Schwarz auf Weiß auf einem ausgehängten Zettel zu lesen: „Aufgrund von Beleidigungen, Bedrohungen, Belästigungen, Hausfriedensbrüchen und ständigen Konfrontationen am DHL-Schalter durch manche Kunden, haben wir diese Postfiliale zum 31. November gekündigt“, steht dort geschrieben. Das Computer- und IT-Unternehmen „Com-mo“, in dessen Geschäftsräumen in der Hauptstraße 413 sich die Filiale befindet, bleibt indes auch darüber hinaus geöffnet.