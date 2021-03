Unfall in Königswinter : E-Bike-Fahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Königswinter In Königswinter ist ein E-Bike-Fahrer mit einem Auto zusammengestoßen. Der 34 Jahre alte Mann stürzte dabei kopfüber gegen den Wagen und erlitt so schwere Verletzungen, dass er in ein Krankenhaus musste.



Bei der Kollision mit einem Auto ist ein 34 Jahre alter Radfahrer in Königswinter-Oberdollendorf schwer verletzt worden. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach war der 34-Jährige am Dienstag mit seinem E-Bike auf der Straße Am Mühlenbruch unterwegs. Plötzlich sei die 31 Jahre alte Autofahrerin von einem Parkplatz auf die Straße gefahren. Trotz einer Vollbremsung des Radfahrers sei es zum Zusammenstoß gekommen, bei dem der Mann kopfüber gegen den Wagen stürzte.

Die Polizei ermittelt den Angaben zufolge nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die Autofahrerin.

