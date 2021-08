Grauer Audi TT gesucht : Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle in Königswinter

Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle in Königswinter

Königswiner Polizeibeamte wollten am Mittwochvormittag in Königswinter einen Autofahrer kontrollieren. Dieser flüchtete allerdings vor den Beamten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Dienstagvormittag ist der bislang unbekannte Fahrer eines grauen Audi TT mit Kennzeichen des ehemaligen Kreises Kempen-Krefeld (KK) in Königswinter-Oberpleis vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet.

Das Fahrzeug war laut Polizei einer Streifenwagenbesatzung gegen 10.40 Uhr in der Straße Niederbach aufgefallen, da der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Siegburger Straße unterwegs war.

Als ihn die Beamten kontrollieren wollten, missachtete der Fahrer die Haltezeichen und flüchtete. Er fuhr zunächst über den Niederbach auf die L143 in Richtung Süden und bog von dort auf die L268. Unter fortgesetzter und mehrfacher Missachtung von Verkehrsregeln und der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer flüchtete der Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit weiter über die L331 und in Gräfenhohn/Ittenbach schließlich auf die A3 in Richtung Köln.