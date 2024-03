Neue Regeln für die Obdachlosenunterkunft Haben Obdachlose ein Recht auf Fernseher und Radios in ihrer Unterkunft?

Ende November hatte die Verwaltung eine Änderung der Unterbringungssatzung in den Ausschuss eingebracht. Auf die Fragen der Ratsmitglieder, warum die Nutzung von TV-Geräten bisher in Flüchtlingsunterkünften, aber nicht in der Obdachlosenunterkunft erlaubt sei, hatte die zuständige Dezernentin Heike Jüngling geantwortet, dass dabei unterschiedliche Rechtsgrundlagen und Zweckbestimmungen sowie Aufenthaltsdauern zu berücksichtigen seien. Koppe hatte sich damals ausdrücklich gegen das Verbot von TV-Geräten in der Obdachlosenunterkunft ausgesprochen und darauf hingewiesen, dass eine Gleichbehandlung zur Informationsfreiheit im Sinne des Artikels 5 Grundgesetz berücksichtigt werden müsse und möglicherweise eine Verletzung des Artikels vorliege.