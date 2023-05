Anbieter spricht von „vereinzelten Störungen“ Senioren-Ehepaar in Sassenberg ohne Telefon und Internet

Die Firma Disquom bestätigt den Ausfall bei Familie Hilgers. „In der Tat gab es seit dem 17. März vereinzelte Störungen auf den Leitungen in Sassenberg. Nach einer Störungsmeldung unsererseits hat die Telekom eine Entstörung durchgeführt“, teilte das Unternehmen auf Nachfrage mit. Dabei sei ein erheblicher Schaden an den Leitungen festgestellt und an die Tiefbauabteilung der Telekom gemeldet worden. Der Schaden sei vom 23. März bis zum 4. April bearbeitet worden und habe in diesem Zeitraum zeitweise zu einem Totalausfall geführt. „Danach kam es nur noch bei einzelnen Kunden zu Störungen, die fast alle behoben werden konnten. Seit dem 11. April liegt jedoch bei Familie Hilgers ein Totalausfall vor“, so die Disquom. Auch diese Störung sei bereits an die Telekom weitergeleitet worden.