Schienenbruch am Drachenfels Drachenfelsbahn legt eine Zwangspause ein

Zu Tage getreten war der Defekt am frühen Sonntagnachmittag. Ab etwa 14.45 Uhr sei die Bahn vorübergehend außer Betrieb genommen worden, so Scharf. Die Drachenfelsbahn, die seit Mitte November in der Winterpause ist, aber jüngst mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dessen Ehefrau Elke Büdenbender sowie mit dem Präsidenten der Republik Finnland, Sauli Niinistö, und dessen Ehefrau Jenni Haukio prominente Gäste hatte, fährt aktuell nur noch zu der Veranstaltung auf Schloss Drachenburg. Am Sonntag kehrte die älteste bestehende Zahnradbahn Deutschlands, die in diesem Jahr 140 Jahre alt wurde, wegen des Defekts an der Schiene zurück in den Lokschuppen; eine Gefahr habe nicht bestanden.