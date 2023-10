Radwege in Königswinter „Mir geht es beim Thema Fahrradstadt nicht schnell genug“

Peter Lorscheid, verkehrspolitischer Sprecher des ADFC Bonn/Rhein-Sieg für den rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis, erkannte das Bemühen der Stadt und der Politik in Königswinter an. „Es wird glaubhaft was getan.“ Der Status Quo sei aber sowohl im Tal- als auch im Bergbereich der Stadt ebenso wie bei der Berg-Tal-Verbindung schlecht. Klaus Ruppert, Co-Vorsitzender des grünen Ortsverbands, ist sich bewusst, dass die Koalition im Allgemeinen und die Grünen im Besonderen bei der nächsten Kommunalwahl auch an der Einlösung ihrer Versprechen gemessen werden dürften. „Wir brauchen einerseits schnell etwas, was wir vorzeigen können. Wir priorisieren aber trotzdem ganz klar die Berg-Tal-Verbindung an der L268, auch wenn die Umsetzung noch ein paar Jahre dauert“, hob er die Bedeutung dieses Projektes hervor.