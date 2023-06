Schulkonferenz hat entschieden Königswinterer Schule soll Petersberg-Gesamtschule heißen

Die Integrative Gesamtschule Oberpleis soll in Zukunft „Petersberg-Gesamtschule der Stadt Königswinter“ heißen. Zehn Jahre nach ihrer Gründung hatte die Schule bisher noch keinen eigenen Namen. Im Jahr 2021 war an der Schule ein Arbeitskreis gebildet worden mit der Aufgabe, einen Namen zu suchen. In die engere Auswahl kamen neben dem genannten auch die Namen „Robert-Schuman-Gesamtschule“ und „Hannah-Arendt-Gesamtschule“. Die Schulkonferenz stimmte im März jedoch mehrheitlich für den Namen „Petersberg-Gesamtschule“. Nun müssen noch der Schulausschuss und danach der Stadtrat der Namensgebung zustimmen. Nach derzeitigem Stand werden zum Schuljahr 2023/2024 insgesamt 115 neue Schüler im Gymnasium am Oelberg in Oberpleis aufgenommen. An der Gesamtschule Oberpleis sind es 102 Schüler. Beide Schulen haben somit vier Züge in der fünften Klasse. Das CJD-Gymnasium nimmt 104 neue Schüler auf, davon 68 aus Königswinter. 56 Schüler mussten abgelehnt werden.