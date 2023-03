In den Oberdollendorfer Weinbergen : Schutzhütte „Rheinblick“ bei Brand schwer beschädigt

In den Oberdollendorfer Weinbergen

Oberdollendorf Am Samstagmorgen ist die in den Oberdollendorfer Weinbergen gelegene Schutzhütte „Rheinblick“ bei einem Brand schwer beschädigt worden. Erst vor kurzen war die Hütte nach Vandalismus-Schäden ehrenamtlich renoviert worden.

Am Samstagmorgen gegen 8 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Königswinter zu einem Brand in die Oberdollendorfer Weinberge gerufen. Auf dem Aussichtspunkt Hülle war die Schutzhütte „Rheinblick“ in Brand geraten.