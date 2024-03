Zusammenstoß mit Pkw 23-jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Samstagnachmittag wurde ein 23-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Ferdinand-Mühlens-Straße in Königswinter schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei missachtete ein 49-jähriger Autofahrer die Vorfahrt des 23-jährigen Radfahrers. Der Autofahrer wollte gegen 15.30 Uhr von der Ferdinand-Mühlens-Straße nach links auf die Auffahrt zur Bundesstraße 42 in Richtung Bonn abbiegen. Der entgegenkommende Radfahrer war in Richtung Königswinter unterwegs.