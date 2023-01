Weitere Hiobsbotschaft für Freibadfans : Lemmerzbad in Königswinter bleibt in diesem Jahr wohl zu

Freibadsaison 2023 ungewisser denn je : Betreiber des Lemmerzfreibades in Königswinter wirft hin Damit das marode Lemmerzfreibad 2023 wieder aufmacht, braucht es Geld. Die Politik in Königswinter sollte darüber am Montag entscheiden. Doch nun muss die Stadt erst mal einen neuen Betreiber suchen. Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH will aussteigen.