Idee für Königswinter Früheres Sea Life könnte zur Wein-Erlebnis-Welt werden

Der Leerstand an der Rheinpromenade in Königswinter beflügelt offenkundig eine Idee nach der anderen: Nachdem bereits ein Vorschlag für ein Klimazentrum im ehemaligen Sea Life auf dem Tisch liegt, bringen die beiden neuen Altstadtmanager Ulrich Keinath und Hans-Helmut Schild einen weiteren Vorschlag an den Start. Sie möchten in dem Großaquarium, dessen Gebäude am 1. April an die Stadt Königswinter übergeht, eine „Wein Erlebnis Welt“ mit musealem Charakter schaffen.