Neu gegründete Gruppe Wie 14 Königswinterer den Klimaschutz voranbringen möchten

Es ist ein passendes Motto. „Wenn Sie irgendwohin wollen, ist es am besten, jemanden zu finden, der bereits da war“, hat Robert Toru Kiyosaki, US-amerikanischer Geschäftsmann und Autor von Selbsthilfebüchern, einmal gesagt. Dieser Satz lässt sich auch für den Bereich Klimaschutz anwenden. Egal, ob jemand sein Haus mit erneuerbaren Energien ausstatten, seinen Garten insekten- und tierfreundlich gestalten oder eine kaputte Kaffeemaschine reparieren möchte: In allen Fällen hilft es, jemanden zu kennen, der schon weiß, wie das geht. An diesen „Man-kennt-jemanden-der-jemanden-kennt-Punkt“ möchte auch die Klimagruppe Königswinter kommen, um nicht nur den Einzelnen, sondern in Summe auch die Stadt Königswinter im Klimaschutz voranzubringen.