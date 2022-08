Langer Stau : Sprinter fährt gegen Lkw auf der A3 bei Königswinter

Nach einem Unfall auf der A3 staut sich am Donnerstagmittag der Verkehr. Foto: Ralf Klodt

Königswinter Auf der A3 in Höhe Königswinter kommt es am Donnerstagmittag nach einem Verkehrsunfall zu einem längeren Stau. In Fahrtrichtung Köln ist ein Sprinter auf einen Lkw auf gefahren.



Auf der Autobahn 3 in Höhe Königswinter ist am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr ein Sprinter auf einen Lkw gefahren. Nach ersten Informationen der Feuerwehr wurde eine Person bei dem Unfall in Fahrtrichtung Köln leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Blechschäden.

Der Rettungsdienst sowie der Löschzug Ittenbach sind vor Ort. Aufgrund des Unfall war Geduld gefragt: Auf der Autobahn zwischen Bockeroth bis Aegidienberg hatte sich ein längerer Stau gebildet.

