Feuer in Königswinter : Anwohner verhindern Ausbreitung eines Dachstuhlbrandes

Feuer in Königswinter

Am Montagabend brannte der Dachstuhl eines Anbaus in Königswinter. Foto: Ralf Klodt

Königswinter-Stieldorf Am Montag hat ein Dachstuhl in Königswinter Feuer gefangen. Dank der Anwohner konnte eine Ausbreitung des Brandes und damit Schlimmeres verhindert werden.

Am Montagabend brannte gegen 18 Uhr ein Dachstuhl in der Rauschendorfer Straße in Königswinter-Stieldorf. Wie Marc Neunkirchen, stellvertretender Pressesprecher der Feuerwehr Königswinter, vor Ort mitteilte, gingen bei der Feuerwehr Anrufe mehrerer Anwohner ein, die einen Dachstuhlbrand meldeten.