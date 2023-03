Ende nach 87 Jahren Warum die Metzgerei Saal in Stieldorf Ende Mai schließt

Die Metzgerei Saal an der Birlinghovener Straße ist aus Stieldorf nicht mehr wegzudenken. Zu den Öffnungszeiten ist es hier immer voll, viele Stammkunden kommen auch aus den umliegenden Ortschaften, um Fleisch und Wurst aus eigener Herstellung zu kaufen. Der Betrieb, der sich seit mehr als acht Jahrzehnten in Familienhand befindet, ist eine der wenigen Metzgereien, die es im Umkreis überhaupt noch gibt. Allerdings nicht mehr lange: Am 31. Mai werden sich auch hier die Ladentüren für immer schließen.