Bürgeranträge abgelehnt Warum die Straßenlaternen in Königswinter nachts weiter abgeschaltet bleiben

Eigentlich müssen Autofahrer ihr Parklicht einschalten, wenn sie in in geschlossenen Ortschaften an einer Laterne parken, die mit einer roten Banderole markiert ist. Diese Banderole zeigt nämlich an, dass die Laterne nachts ausgeht. So sieht es die Straßenverkehrsordnung vor. Das Problem laut Manfred Roth: „Das hält eine Autobatterie nur wenige Tage durch.“ Laut ADAC gilt das vor allem dann, wenn das Auto wenig genutzt wird. Wie Roth schildert gibt es „außerdem Autos, die gar keine Parkleuchte haben“. Autofahrer begingen dann also ungewollt eine Ordnungswidrigkeit und ihnen drohe ein Bußgeld. Und Autofahrer können sich auch nicht anderweitig behelfen: „Das Einlegen einer Leuchte ins Fenster oder auf das Armaturenbrett ist nach der StVZO nicht zulässig“, wie die Stadt auf Nachfrage informiert.