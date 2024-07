Während EM-Halbfinale Teile von Königswinter am Mittwochabend ohne Strom

Am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr ist es in Teilen von Königswinter zu einem Stromausfall gekommen. Wie ein Mitarbeiter des Stromversorgungsunternehmens Westnetz am späten Abend mitteilt, seien bereits Techniker im Einsatz, um den Schaden zu ermitteln und zu beheben. Grund für den Stromausfall sei eine Mittelspannungsstörung. Es sei nicht ausgeschlossen, dass Unwetter diese ausgelöst haben könnten. Wie lange die Behebung der Störung dauern wird, war am Abend noch unklar.