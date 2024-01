Unfall bei Königswinter Auto überschlägt sich auf der L330

Aus Richtung Buchholz (Rheinland-Pfalz) kommend fuhr er kurz hinter der Landesgrenze in eine steile, lang gezogene Kurve, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb am Fahrbahnrand auf dem Dach liegen. Der Fahrer war laut Aussage der alarmierten Rettungskräfte nicht eingeklemmt, musste aber schwer verletzt noch im Auto erstversorgt werden. Anschließend wurde er in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert.