Bewohnerin bei Küchenbrand verletzt : Hotelgäste in Königswinter bekämpfen Brand im Nachbarhaus

Königswinter In Königswinter ist eine Bewohnerin bei einem Brand verletzt worden. Schlimmeres verhinderten Gäste aus einem benachbarten Hotel. Sie gingen mit Feuerlöschern gegen die Flammen vor und betreuten die verletzte Frau.

Bei einem Feuer in Königswinter ist eine Frau am späten Dienstagabend verletzt worden. Gegen 23.30 Uhr war das Feuer in der Küche einer Wohnung ausgebrochen, die sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Thomasberg befindet.

Wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte, waren Gäste eines angrenzenden Hotels an der Steinringer Straße auf das Feuer aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr alarmiert. Außerdem betreuten sie die verletzte Frau, bis die Rettungskräfte am Brandort eintrafen. Die Bewohnerin wurde später in ein Krankenhaus gebracht.