Feuerwehreinsatz im Tunnel B42 zwischen Bonn und Königswinter am Freitagabend gesperrt

Die Tunnelkette der Bundesstraße 42 bei Königswinter wird am Freitagabend eine Zeit lang in beide Richtungen gesperrt. Das teilte die Stadt Königswinter am späten Nachmittag mit. Demnach sei im Tunnelbereich die Löschwasserversorgung zusammengebrochen. Die Feuerwehr werde demnach “noch heute kompensatorische Maßnahmen“ ergreifen.