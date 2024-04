Feuerwehreinsatz im Tunnel B42 zwischen Bonn und Königswinter am Freitagabend gesperrt

Die Tunnelkette war daher ab etwa 17.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung betraf den kompletten Tunnel zwischen Königswinter/L331 und den Anschlussstellen in Bonn. Gegen 19.05 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Die Reparaturarbeiten an der Löschwasserleitung des Tunnels seien allerdings langfristiger, hieß es vor Ort. Straßen-NRW gehen davon aus, dass die Arbeiten rund sechs Monate in Anspruch nehmen sollen.