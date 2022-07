Polizei ermittelt nach Unfallflucht : Unbekannter Radler verursacht Unfall in Königswinter

Unbekannter Radler verursacht Unfall in Königswinter

Am Donnerstagmittag verletzte sich ein 19-Jähriger Fahrradfahrer in Königswinter. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Königswinter Am Donnerstagmittag hat ein bislang unbekannter Radfahrer mit seinem Fahrmanöver in Königswinter einen Unfall verursacht. Dabei verletzte sich ein 19-jähriger Radler. Die Polizei Bonn sucht nun nach dem Unfallverursacher.

Am vergangenen Donnerstag hat sich ein 19-jähriger Radfahrer auf der Drachenfelsstraße in Königswinter wegen des gefährlichen Fahrmanövers eines bislang unbekannten Radfahrers verletzt. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen des Unfalls.

Gegen 13.45 Uhr war der 19-Jährige auf der Drachenfelsstraße bergab in Richtung Königswinter unterwegs. In einer Kurve kam ihm laut Angaben der Polizei der unbekannte Fahrradfahrer entgegen. Dieser schnitt die Kurve, sodass der 19-Jährige nach links ausweichen musste. Daraufhin kolidierte er mit einem Wegbegrenzungsstein und verletzte sich. Der andere Fahrradfahrer setzte seine Fahrt jedoch Richtung Burg Drachenfels fort. Im weiteren Verlauf musste der 19-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.