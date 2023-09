In Königswinter und Hersel Kreissparkasse und Volksbank setzen auf gemeinsamen Geldautomaten

Der Anlass dafür ist eigentlich alles andere als ein erfreulicher: Erstmals in der Region bieten die Volksbank Köln Bonn und die Kreissparkasse Köln (KSK) an gleich zwei Stellen im Rhein-Sieg-Kreis einen gemeinsamen Geldautomaten an. Heißt: Die Kundinnen und Kunden beider Kreditinstitute dürfen ab sofort kostenfrei Bargeldabhebungen an diesem Gerät vornehmen, ohne Gebühren für sogenannte Fremdabbuchungen befürchten zu müssen. In Bornheim-Hersel und in der Königswinterer Altstadt ist die Kreissparkasse Köln dafür mit unter das Dach der bestehenden Volksbank-Standorte gezogen.