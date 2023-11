Bauprojekt in Königswinter Unterführung am Fußweg zum Drachenfels soll 2026 endlich gebaut werden

Diese erfreuliche Nachricht hatte Albert Koch, Leiter des Geschäftsbereichs Tief- und Gartenbau, am Dienstagabend in den Bau- und Verkehrsausschuss mitgebracht. Sei es wegen der fortgeschrittenen Stunde, der Ausschuss tagte zu diesem Zeitpunkt bereits dreieinhalb Stunden, oder wegen der Vorgeschichte – in Jubelstürme wollten die Ausschussmitglieder nicht ausbrechen. Nachdem Königswinter seit fast 50 Jahren auf das Bauwerk wartet, hatte die Bahn erst vor einem Jahr die für März 2024 geplante Sperrpause wieder aufgehoben.