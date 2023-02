Urlaubsmesse am Sonntag, 26. Februar : Welche Trends Wanderer und Radler dieses Jahr erwarten

Die schönen Seiten des Siebengebirges präsentieren sich am Sonntag, 26. Februar, auf der WanderArt im Maritim Hotel in Königswinter. Und auch viele angrenzende Regionen sind bei der Tourismusmesse vertreten. Foto: Frank Homann

Königswinter/Siebengebirge Aussteller zeigen bei der 13. WanderArt-Messe am Sonntag im Königswinterer Maritim-Hotel die aktuellen Trends. Regionalität spielt bei der Messe eine zentrale Rolle.



Von Roswitha Oschmann

Die Wander- und Radsaison 2023 steht vor der Tür. Nach mehrjähriger Corona-Zwangspause präsentieren die Tourismus Siebengebirge GmbH und das Maritim-Hotel Königswinter an diesem Sonntag, 26. Februar, 11 bis 17 Uhr, die 13. WanderArt Königswinter. 27 Aussteller – Touristiker, Wander- und Radexperten sowie Reiseveranstalter – werden die Besucher inspirieren und beraten. Dazu gibt es spannende Vorträge, die Lust machen auf Ziele außerhalb des rheinischen Horizonts.

„Bei der Auswahl der Aussteller haben wir Wert auf Regionalität und Nähe zum Siebengebirge gelegt, um die Vielfalt der Tourismusregionen in unmittelbarer Nähe zu zeigen“, so Oliver Bremm, der Geschäftsführer der Tourismus Siebengebirge GmbH. „Alle touristischen Einheiten im Umkreis von circa 70 Kilometern sind vertreten. Die Kollegen haben uns gedrängt, die erste WanderArt nach 2019 durchzuführen, sie möchten ihre Neuerungen vorstellen.“

Zur Messe WanderArt nach Königswinter laden Uwe Hanusch (l.) und Oliver Bremm ein. Foto: Frank Homann

Mit dem Rheinsteig fing 2005 alles an

Und: Auch bei der 13. Auflage ist das Maritim Partner. Bremm: „Wir schätzen diese tolle Atmosphäre hier. Wir fühlen uns superwohl. Das Maritim wird sich an diesem Tag in ein Indoor-Wander- und -Radgebiet verwandeln.“ Den großen Saal werden die Aussteller belegen, die fünf Vorträge finden im Saal Petersberg statt. Für das Haus ist es die 13. Messe, für Hoteldirektor Uwe Hanusch die erste Wandermesse nach seinem Amtsantritt hier. Für ihn war es gar keine Frage, diese Tradition mit der Tourismus Siebengebirge GmbH fortzuführen. Zumal: „Die Menschen haben Nachholbedarf, sie sind hungrig nach Neuem.“

Mit 400 bis 700 Besuchern wird gerechnet. Schauen – und gewinnen: Der Eintritt ist frei, jeder erhält ein kostenloses Los. Bremm: „Alle Standbetreiber zahlen nur eine kleine Pauschale, bringen aber etwas zur Verlosung mit – zum Beispiel Gutscheine, Bücher, Fahrradrucksack; drei Anbieter stellen als Preise Hotelübernachtungen zur Verfügung.“ Zum Abschluss ist die Verlosung. Wer Fortuna an der Seite hat, wird also vielleicht mit dem neuen Rucksack in die Saison aufbrechen oder eine Wanderung mit Übernachtung planen können.

Angefangen hatte alles 2005 mit dem damals neuen Rheinsteig, der bei der ersten WanderArt komplett vorgestellt wurde. Seither wurden viele Kilometer erwandert, Wandern liegt unverändert im Trend. Direktor Hanusch kennt es aus dem Freundeskreis: Viele stiegen um vom Joggen aufs Wandern. Auf der Messe können sich die Besucher Ideen für neue Touren holen.

Oliver Bremm: „Hier in der Region sind wir weg von neuen Wegen, aber die bestehenden Wege werden mit Themen belegt.“ Da gibt es zum Beispiel die Kapellenschleife im Bergbereich von Königswinter oder die Genusstour „Lecker Ländchen“ durchs Lauterbachtal, den Erlebnispfad „Expedition Himberg“, die Geowanderungen Himmerich, Stenzelsberg oder Eudenberg. Und jenseits der Landesgrenze, aber dennoch sehr nah, locken zum Beispiel der Stelenweg in Unkel oder der Bänke-Rundgang von Erpel. Die Romantische Rhein GmbH wird Traumpfade und Traumpfädchen vorstellen. Auch der Ahrtal Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler ist vertreten. Hier erfahren Besucher, was an der Ahr nach der schrecklichen Flut von 2021 wieder möglich ist für Wanderer und Radfahrer. Oder: Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald informiert über Radangebote, auch für Mountainbiker. Auf eine passende Ergänzung weist Oliver Bremm hin: Um die richtige Ausrüstung geht es am Stand des Lauf- und Walking-Spezialisten 7G runergy aus Bad Honnef. Als Oase der Gesundheit und des Entspannens präsentiert sich der Saunapark Siebengebirge.

„Wir bleiben also unserer Linie treu, Aussteller komplett aus der Region zu präsentieren. Mit den Vorträgen gehen wir diesmal jedoch raus“, so Bremm. Und zwar teilweise in den Osten. „Wir haben häufig Gäste von dort, aber kaum jemand von hier macht Urlaub in den neuen Bundesländern.“ Einige der Teilnehmer an der WanderArt bieten auch anderswo Aktivitäten – und die sind Themen der Vorträge.

Wandermagazin-Chefredakteur Thorsten Hoyer hält einen Filmvortrag über seine Wanderungen auf dem Grünen Band, entlang der ehemaligen Zonengrenze. Hoyer lässt dabei Leute zu Wort kommen, die aus der Zeit berichten, in der selbst Dörfer geteilt waren und Menschen versuchten, die martialisch gesicherte Grenze zu überwinden. Der Malerweg, Brandenburg, aber auch der Hunsrück und Mallorca sind weitere Vortragsziele der diesjährigen WanderArt.