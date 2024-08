Zur Entwicklung der Stadt „Königswinter ist größer als Königswinter“

Welche konkreten Auswirkungen hat die Insolvenz der Verianos SE, die in der Königswinterer Altstadt viele Immobilien verwaltet, für die Stadt am Rhein? Reimar Molitor, Geschäftsführer des Vereins Region Köln/Bonn und einer der Architekten der Regionale 2010 in der Drachenfelsstadt, sieht Königswinter aber noch immer als „überregional bedeutsamen Raum“. Was jetzt konkret geschehen muss, schildert er im Gespräch mit GA-Redakteurin Claudia Sülzen.