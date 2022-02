Wassergymnastik in Königswinter : Die VHS im Siebengebirge startet ins erste Studienhalbjahr

Kurse zur Wassergymnastik bietet die VHS Siebengebirge zum neuen Semester wieder an. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Die VHS Siebengebirge legt ein vielseitiges Programm für das neue Semester vor. Neben der rheinischen Lebensart soll es auch um Wassergymnastik gehen. Los geht es am 17. März.



Von Roswitha Oschmann

Großer Umfang, breites Spektrum – die Volkshochschule (VHS) Siebengebirge hat ein gewohnt ansehnliches Programm für das erste Semester 2022 zusammengestellt. „Wir haben uns von Corona nicht nerven lassen und mit Freude das neue Programm, das vom 7. März bis zum 11. Juni läuft, geplant. Wir starten nach Karneval so, als wäre nichts gewesen“, sagte VHS-Leiter Andreas Meese bei der Vorstellung der zahlreichen Angebote.

Und gemäß dem dritten Artikel des Rheinischen Grundgesetzes „Et hätt noch emmer joot jejange!“ wird auch der VHS-Jahresauftakt 2022 am 17. März in der Aula der ehemaligen Konrad-Adenauer-Schule echt rheinisch fröhlich. GA-Redakteur Jörg Manhold präsentiert sein unterhaltsames Programm „Rheinisch für Fortgeschrittene“. Er liest aus seinem neuen Buch mit dem Untertitel „Handbuch der rheinischen Lebensart“, in dem er sich um bekannte Redensarten kümmert und um die rheinische Mentalität. Aber keine Bange: Auch Dialektanfänger verlieren nicht den Faden an diesem Abend. Außerdem: Der Autor bringt zwei „Kumpane“ mit und seinen Quetschebüggel, um einige rheinische Lieder zu singen.

Zwei Jahre nach der ersten großen Kontaktbeschränkung wegen Corona erfolgt dieser vergnügliche Auftakt in die neue VHS-Saison. Und Andreas Meese, der damals erst wenige Wochen zuvor sein Amt als Chef der VHS Siebengebirge angetreten hatte, betonte: „Weiterhin liegt der Schwerpunkt in Präsenz. Nach unserer Erfahrung der letzten drei Semester geht nichts über das gemeinsame Lernen von Angesicht zu Angesicht, wenn wir auch weiterhin online-Veranstaltungen im Programm haben.“ Aber: „Wir können auf Zuruf online gehen – die technischen Voraussetzungen hierzu haben wir.“

Online-Vorlesungen sollen weiter möglich bleiben

Für die Zukunft ist auch vorgesehen, Kurse zu splitten, so dass ein Teilnehmer einen Abend mal vom heimischen Sofa aus den Unterricht verfolgen kann, weil eine Kamera im Klassenraum steht. „Manchmal ist man gestresst nach der Arbeit, hat keine Lust, noch mal aufzubrechen, aber so ist man mit dem Handy dabei. Und wenn wieder Kontaktbeschränkungen kommen sollten, können wir auf online umstellen“, so Meese.

Knapp 110 Dozenten unterstützen die VHS in diesem Semester. Nur wenige gingen verloren, weil sie sich beruflich neu orientiert haben während der Corona-Zeit oder wegen der Impfproblematik. „Mit knapp 230 Veranstaltungen im ersten Halbjahr bieten wir ein breites Spektrum an interessanten Kursen an. Wir bleiben stark, wo wir schon immer stark waren – zum Beispiel im Sprach- und Gesundheitsangebot, bei Veranstaltungen zu Kunst und Kultur, bei Angeboten vor unserer Tür. Das wird von uns erwartet.“

Der VHS-Leiter betonte: „Als VHS sind wir verwurzelt im Siebengebirge – und unser Programm auch. So schauen wir an einigen Stellen hinter die Kulissen im Siebengebirge – zum Beispiel beim neuen Unverpackt-Laden in Oberpleis.“ Auch der Umweltschutz wird in dieser kleinen Reihe „… in aller Munde: Regionalität und Nachhaltigkeit“ eine größere Rolle spielen. Der Frage, ob der Supermarkt der neue Bioladen wird, gehen die Teilnehmer nach. Sie beleuchten das Thema: „Fleisch und Wurst – nein danke! Oder doch?“ Darüber hinaus wird mit regionalen Produkten gekocht.

Geschmacksreise mit Spurensuche

Gespannt ist Andreas Meese auf den Kursus „Bio logisch – Genuss mit gutem Gewissen“. Bei dieser Geschmacksreise gehen die Teilnehmer den Aromen verschiedener Lebensmittel wie einer alten Tomatensorte auf die Spur, entdecken das Bio-Sortiment. Ein Angebot für Berufstätige von Stressbewältigung bis zur Herstellung der eigenen Homepage ist alles dabei. Schüler können erleben, wie sie Prüfungsangst in den Griff bekommen. Und: Die Welt der Sprachen eröffnet sich den VHS-Besuchern. Und ein Versuch wird gestartet: Portugiesisch online in der Mittagspause über 45 Minuten.

Das Gesundheitsthema in allen Facetten ist im Programm ebenso zu entdecken. Und darauf haben viele gewartet: „Endlich haben wir wieder Wassergymnastik!“, weist Andreas Meese auf die neue Situation in der Bäderlandschaft hin. „Zum großen Teil sind die Kurse bereits ausgebucht.“ Wer also noch einen Platz im Wasser ergattern möchte, sollte sich beeilen.

Familie und Persönlichkeit ist auch eine Sparte, ebenso ist ein Väter-Workshop vorgesehen. Politik, hier gibt es auch einen Blick hinter die Kulissen des Adenauerhauses, Gesellschaft, Grundbildung, Recht, Kultur und Kreativität sind wie immer starke Pfeiler – wer im Programmheft blättert, wird eine Menge Anregungen finden, um sich zu bilden und dabei auch Spaß zu haben. Etwa an einem Abend für „Donaldisten“ – wer Donald Duck liebt, erfährt dabei einiges über donaldistisches Sinn- und Gedankengut und warum selbst Erwachsene im Zeichen von Donald Duck statt echten Applaus zu spenden, „Klatsch, Klatsch“ rufen. Vielleicht verabschieden sich künftig auch Teilnehmer der VHS-Veranstaltungen mit „Klatsch, Klatsch!“