27. Apfelsonntag in Königswinter Diese Sommeräpfel locken zahlreiche Besucher nach Oberpleis

„Wir haben den Gala erst noch am Samstag gepflückt“, sagte Reuter. Er isst jeden Tag fünf bis sechs Äpfel und freut sich über die gute Qualität der aktuellen Ernte. Die Beherzigung des englischen Spruchs „One apple a day keeps the doctor away“ fällt also auch im Jubiläumsjahr mit der Partnerstadt Cleethorpes nicht schwer. Mit beutelweise Äpfeln machten sich viele auf den Heimweg. Und wer bei Möbel Thomas vorbeischaute, bekam sogar einen Glücksapfel – mit nummerierter Banderole für einen Preis.