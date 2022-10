Feuerwehreinsatz in Königswinter : Vier Hausbewohner erleiden Kohlenmonoxid-Vergiftung

Grill in der Wohnung : Bonner Familie erleidet Kohlenmonoxid-Vergiftung Eine vierköpfige Familie hat in ihrer Wohnung in Bonn-Hardtberg eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Alle kamen in eine Spezialklinik. Ursache für die Vergiftung war ein Kohlegrill, der in der Wohnung stand.