Bei Königswinter : Vier verletzte Personen bei Unfall auf A3

Auf der A3 bei Königswinter hat es am Sonntagabend einen Unfall gegeben. Foto: Ralf Klodt

Königswinter Auf der Autobahn 3 zwischen Königswinter-Thomasberg und Königswinter-Bockeroth hat es am Sonntag einen Unfall gegeben. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt. Feuerwehr und Rettungskräfte waren vor Ort.

Auf der Autobahn 3 zwischen Königswinter-Thomasberg und Königswinter-Bockeroth in Fahrtrichtung Köln hat es am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. Nach Informationen der Redaktion, war zu dieser Zeit ein Opel Astra aus Dortmund mit vier Personen, zwei Männern und zwei Frauen, in Richtung Köln unterwegs.