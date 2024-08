Leitungen betroffen Bauarbeiten sorgen für Gasalarm in Königswinter-Vinxel

Bauarbeiten haben am Dienstagmorgen in Königswinter-Vinxel einen Gasalarm ausgelöst. Aus noch ungeklärten Gründen wurde bei Abrissarbeiten eines Hauses in der Straße im Herrengarten eine Gasleitung beschädigt. Nach Informationen vor Ort sollen Bauarbeiter versäumt haben, die Gas- Strom- und Wasserleitungen abzustellen, weshalb es daraufhin zu dem Gasalarm kam.