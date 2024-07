Düsseldorfer Künstler in der Zera-Fabrik Neue Ausstellung in Königswinter überschreitet auch Grenzen der Realität

Warum ein Kunstwerk nur anschauen, wenn man auch eintauchen kann? Bei Künstler Maximilian Siegenbruk, Absolvent der Kunstakademie in Düsseldorf, der derzeit in der ehemaligen Zera-Fabrik in Königswinter ausstellt, ist das möglich. Zum Einsatz kommt dabei ein Virtual-Reality-Brille, die mithilfe der Sparkassenstiftung der Kreissparkasse Köln angeschafft werden konnte. So kann Siegenbruk auch eine Idee von seiner hybriden Arbeit geben. Der Künstler spinnt seine Bilder digital und mithilfe künstlicher Intelligenz weiter und holt das, was im virtuellen Raum entsteht dann in die Realität, um es dann wieder in den virtuellen Raum zurückzugeben. Ein künstlerischer Dialog, der konkrete Ergebnisse erbringt: in Skulpturform oder auf der Leinwand.