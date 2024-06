Ratsmitglied Silke Frink Königswinterer Vizebürgermeisterin wechselt von den Grünen zur CDU

Wenn am 1. Juli der Königswinterer Stadtrat zusammenkommt, wird Ratsmitglied Silke Frink woanders sitzen: bei der CDU statt wie bisher bei den Grünen. Die 3. stellvertretende Bürgermeisterin wechselt zum 1. Juli von der Grünen- zur CDU-Fraktion. Silke Frink ist seit November 2020 Ratsfrau und Vorsitzende des Volkshochschul-Ausschusses. Bereits in den Jahren 2009 bis 2014 gehörte sie dem Stadtrat als Sachkundige Bürgerin für die Grünen an. Das Amt der 3. stellvertretenden Bürgermeisterin übernahm sie im Jahr 2021 von Patrick Pieper (damals noch Brumm).