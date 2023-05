Feuerwehr stundenlang im Einsatz Wagen der Drachenfelsbahn entgleist

Während des Einsatzes war der Betrieb der Drachenfelsbahn eingestellt, weil der Strom abgestellt werden musste, wie Thomas Scharf auf GA-Nachfrage weiter mitteilt. Abends sei noch eine Bahn gefahren, weil eine Veranstaltung am Drachenfels stattgefunden haben. Am Dienstagmorgen fuhr die Drachenfelsbahn wieder regulär, allerdings liefen parallel noch Reparaturarbeiten an der Weiche. Der entgleiste Wagen habe keine nennenswerten Schäden davongetragen. Ursache für das Entgleisen war laut Thomas Scharf ein Fehler des Triebwagenführers. Dieser blieb unverletzt. Da es sich um eine Rangierfahrt gehandelt hat, waren sonst keine Personen an Bord. Dass die Drachenfelsbahn entgleist, kommt laut Scharf äußerst selten vor. Das letzte Mal ist ein Wagen der Drachenfelsbahn am 11. Juni 2009 entgleist.