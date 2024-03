Nun doch kein Welcome-Center Was mit dem Sea-Life-Gebäude in Königswinter passieren soll

Nun scheint beim Thema Sea-Life-Zwischennutzung wieder alles auf Anfang zu stehen. „Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz beauftragt die Verwaltung, die Möglichkeit einer Zwischennutzung des ehem. Sea Life Gebäudes, Rheinallee 8, in eigener Regie der Stadt Königswinter zu prüfen und wenn möglich umzusetzen“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung, die diesen Mittwoch im Ausschuss für Stadtentwicklung beraten werden soll. Dabei soll der Fokus, so wie im beschlossenen Konzept eines „Welcome Center“, auf Nutzungen in den Bereichen Tourismus, Kultur, Stadtmarketing sowie Fort- und Weiterbildung liegen. „Dies wäre auch mit der Vermietung von Teilflächen an Gewerbetreibende und Aussteller sowie der Nutzung der angrenzenden Verwaltungsräumlichkeiten möglich“, heißt es in der Vorlage.