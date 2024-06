CDU-Vertreter zum Thema Rheinallee „Lassen Sie uns das Projekt heute beerdigen“

Die Diskussion über die Umgestaltung der Rheinallee wurde erneut zur Geduldsprobe. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz kreißte über zwei Stunden lang – und gebar am Ende eine Maus. Als kleinster gemeinsamer Nenner, dem alle Fraktionen zustimmen konnten, soll die Verwaltung nun mit einer verbesserten Planung für die Radverkehrsführung in eine weitere Bürgerinformationsveranstaltung mit geeigneten Formaten für eine Visualisierung gehen. In diese Planung sollen die Vorschläge des Sicherheitsaudits einfließen.