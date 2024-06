Freiwilliges Engagement in Königswinter Wie sich Jugendliche für ein Ehrenamt begeistern

Königswinter · Interessen und Fähigkeiten sind unterschiedlich, einen Einsatz im Ehrenamt gibt es aber in jedem Fall. In Königswinter nutzen jedes Jahr Jugendliche bei der Aktion „Heldenpass“, wo sie sich engagieren wollen. Und einige kommen dabei so sehr auf den Geschmack, dass sie weitermachen wollen.

28.06.2024 , 15:18 Uhr

Halten den „Heldenpass“ in Händen: Jugendliche in Königswinter haben sich ein Schuljahr lang freiwillig engagiert. Foto: Iris Zumbusch

Von Iris Zumbusch