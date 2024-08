Geschenk aus Großbritanninen Königswinter will Anker noch vor Besuch aus Partnerstadt aufwerten

Das war deutlich. „Einen sehr traurigen Anblick“ hatte ein Königswinterer in einer Mail an den GA dem Anker, ein Geschenk der Partnerstadt Cleethorpes, an der Rheinpromenade Anfang April bescheinigt. Das solle sich ändern, sagte Bürgermeister Lutz Wagner Anfang April anlässlich der Vorstellung des Festprogramms zum diesjährigen 50-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft. „Er bekommt ein vernünftiges Fundament. Das Ziel ist es, ihn etwas wertschätzender zu präsentieren“, so Wagner damals. Allerdings wird die Zeit langsam knapp. Bereits in knapp drei Wochen steht der Besuch einer Delegation aus Cleethorpes (North East Lincolnshire) in Königswinter an. „Die Verwaltung plant die Positionierung des Ankers auf einem Pflasterbett aus Natursteinen an gleicher Stelle. Dabei soll auch die Hinweistafel neu eingebettet werden. Die Realisierung soll noch vor dem offiziellen Delegationsbesuch aus England erfolgen“, heißt es von der Stadt.