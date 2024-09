Maßnahmen zur Klimaneutralität Königswinter will Tempo beim Klimaschutz machen

Auch Privathaushalte können von ihren selbstständig umgesetzten Klimamaßnahmen profitieren. So wird in Kooperation mit der Westenergie AG jährlich ein Klimaschutzpreis an Projekte verliehen, die in besonderem Maße zum kommunalen oder überregionalen Klimaschutz beitragen oder das Bewusstsein dafür steigern.